Настроения на глобальных рынках в начале текущей недели продолжают постепенно улучшаться. Хотя китайский, и некоторые сильно «завязанные» на него рынки по-прежнему под давлением (Shanghai Composite проторговывает зону 2700-2750 пунктов, снижаются японский и южнокорейский индексы) на фоне ужесточения валютного регулирования в КНР и опасений развития «торговой войны» с США, остальные рынки смотрятся готовыми к росту, демонстрируя усталость от торгового конфликта между США и КНР.

Из последних новостей отметим ответ КНР на угрозу США поднять импортные тарифы на китайский импорт в объеме 200 млрд долл. на 25%: Китай заявил о готовности, в случае реализации угроз со стороны Соединенных Штатов, ввести повышенные пошлины на поставляемые из США товары ежегодным объемом в 60 млрд долл., причем готов обложить 25%-ными пошлинами американский СПГ (напомним, что Китай являлся по итогам 2017 года третьим потребителем СПГ из США после Мексики и Южной Кореи и вторым импортером СПГ — в мире). Впрочем, последний ответ КНР показывает, что находить новые товарные категории для повышения тарифов и усиления своих переговорных позиций все сложнее. И пока стороны не перешли к заявлениям об увеличении размера пошлин и об отказе от переговоров, инвесторы предпочитают надеяться на переговоры и новый раунд сближения позиций.

Способствуют улучшению ситуации на мировых рынках и удержание доходности 10-летних UST ниже 3%, чему в пятницу способствовали экономические данные по США, не предоставившие повода для роста инфляционных опасений: статистика по рынку труда в США по итогам июля не показала ускорения числа вновь созданных рабочих мест и зарплат, индекс ISM в секторе услуг, хотя и указывает на уверенный рост деловой активности, но снизился до 55,7 пунктов с 59,1 пунктов. Учитывая консолидацию нефтяных котировок в комфортном диапазоне и фьючерсов на индексы США и Европы, мы оцениваем внешнюю конъюнктуру как слабопозитивную.

В пятницу российский рынок акций смог удержаться в “плюсе", несмотря на намерение Сената США расширить базу для санкционного давления, — применение ряда мер представляется маловероятным. Сегодняшние торги российскими акциями, по нашему мнению, будут проходить в умеренно позитивном ключе: индекс Мосбиржи сможет вернуться выше 2300 пунктов ввиду ожидаемого сохранения спроса на «нефтянку» и спада давления на акции банков.