Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торгов на умеренно позитивном внешнем фоне. Впрочем, сохраняются геополитические риски, которые ограничат укрепление отечественной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон, отмечает Роман Ткачук из "Альпари".

Актуальный диапазон движения для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2295-2315 пунктов, для индекса РТС наиболее вероятный торговый коридор находится в границах 1142-1155 пунктов, считает аналитик.

"Ключевым фактором для рубля остаётся геополитика. В конце прошлой недели в центре внимания оказался законопроект по расширению санкций к России, внесённый в Конгресс США. Вероятность, что его примут, невысокая, но он негативно сказывается на общем настроении инвесторов – спрос на ОФЗ и рубль находится на пониженном уровне. Есть риск подъёма курса доллара к 64 рублям, более сильного ослабления рубля ждать не стоит", — комментирует Ткачук.

Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,8-63,8 рубля, для пары евро/рубль — 72,8-73,8 рубля, прогнозирует Ткачук.

С утра рубль может немного скорректироваться ниже уровня 63,5, но вероятность штурма сопротивления на уровне 64 по паре доллар-рубль велика, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что пара доллар-рубль проторгуется в диапазоне 63,15-63,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне данных по безработице в стране.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,08-0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 1,35%, японский Nikkei 225 снизился на 0,08%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,52%, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,41%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 73,39 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,25% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1557 доллара против 1,1589 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся в плюсе по основным индексам на фоне роста акций "Газпрома", имеющих большой вес в расчете индексов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12% — до 2297,99 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1145,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 7 копеек – 63,34 рубля, евро — на 18 копеек, до 73,23 рубля, следует из данных Московской биржи.