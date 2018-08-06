Минэкономразвития предложило повысить коммунальные тарифы (ЖКХ) на 2 п. п. с января 2019 г., чтобы компенсировать возможные убытки сектора от запланированного повышения НДС в 2019 г. Негативно то, что из-за этого коммунальные тарифы в будущем году будут повышаться дважды – в январе, чтобы компенсировать повышение НДС, и в июле в рамках регулярной индексации тарифов. Мы полагаем, что это решение приведет к усилению инфляционных рисков в будущем году и говорит в пользу длительной паузы в цикле понижения ставки ЦБ РФ.

В августе Минфин купит валюту на 383 млрд руб.: нейтрально

Минфин объявил о своих планах израсходовать 383 млрд руб. (примерно $6,1 млрд) на покупку валюты в период с 7 августа по 6 сентября, или 16,7 млрд руб. в день. С учетом покупки в августе, расходы Минфина составят 2,4 трлн руб. (примерно $40 млрд) с начала года. Мы полагаем, что сумма за весь год может достичь $60 млрд.