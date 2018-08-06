С 7 августа по 6 сентября Минфин увеличит объем интервенций до $6.0 млрд (против $5.5 млрд месяцем ранее). Причиной для роста покупок стало сезонное увеличение объемов нефти, а также постепенное наращивание объемов добычи в рамках обновленных квот по соглашению ОПЕК+.

Мы полагаем, что заявленный объем не станет поводом для значительного изменения баланса валютной ликвидности в августе по отношению к июлю, так как профицит счета текущих операций в августе, по нашим оценкам, также сезонно увеличится (SGe: $4 млрд). На этом фоне, рубль может сохранить позиции в диапазоне 63.0-63.5 против доллара, в случае отсутствия новых сообщений о вероятном ужесточении санкций.