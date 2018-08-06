Помимо публикуемой в среду оценки инфляции за очередную неделю, в этот понедельник Росстат представит данные об уровне инфляции за июль, а в пятницу – предварительную оценку роста ВВП за 2к18. Банк России во вторник опубликует отчет о состоянии международных резервов по состоянию на конец июля. Также в течение недели ожидается статистика продаж автомобилей за июль от Ассоциации европейского бизнеса.

Ключевым моментом июльского отчета Росстата может стать ускорение общей годовой инфляции. После замедления в июне до 2,3% г/г, которому способствовал эффект высокой базы в сегменте плодоовощной продукции, к концу июля инфляция, по нашим расчетам, повысилась до 2,6–2,7% г/г. В значительной степени это объясняется все тем же эффектом базы в плодоовощном сегменте, только на этот раз его действие носило противоположный характер.

Под действием эффекта базы сопоставления смещение сезонных трендов в сегменте плодоовощной продукции, произошедшее в 2017 г., продолжает определять динамику годовой инфляции в 2018 г., несмотря на то, что в этом году сезонное поведение цен на фрукты и овощи вернулось к норме. Холодная погода весной 2017 г. привела к росту цен в июне нынешнего года за счет эффекта низкой базы.

Динамика цен на другие категории товаров, как мы полагаем, также способствовала ускорению общей инфляции. Темпы роста цен на другие продовольственные, а также непродовольственные товары и услуги уже начали повышаться. По нашим оценкам, к концу 2018 г. годовой ИПЦ будет близким к 4,4% г/г.

Что касается ВВП, то, по нашим расчетам, его рост за 2к18 составил 2,0% г/г. Банк России прогнозирует рост экономики в пределах 1,8–2,2% г/г, а Минэкономразвития склоняется к меньшему из приведенных значений в 1,8% г/г.