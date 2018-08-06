Правительство Китая 3 августа обнародовало список импортируемых из США товаров, в отношении которых может быть введена пошлина в 25%, включив в него сжиженный газ. Предполагается, что пошлина вступит в силу в том случае, если США, в свою очередь, задействуют обещанные импортные пошлины на товары из КНР. Как уточняет Коммерсант, Китай является крупнейшим в мире импортером СПГ из США: в 1к18 на долю Китая пришлось 15% всего американского экспорта сжиженного газа, что составило 1,1 млн т.

Наш комментарий: Хотя мы не ожидаем, что в случае введения Китаем импортной пошлины на СПГ из США российские производители газа мгновенно ощутят позитивный эффект, в долгосрочной перспективе, как мы считаем, потенциальное сохранение такой тенденции было бы выгодно Газпрому и Новатэку. Напомним, в конце прошлого года Газпром и китайская CNPC заключили координационное соглашение о поставках газа с Дальнего Востока в Китай. Подробности документа не разглашались, но было известно, что сам контракт может быть подписан Газпромом в 2018 г. По нашим расчетам, на пике потенциальные поставки газа в Китай превысят 10 млрд куб. м в год. На наш взгляд, сложившаяся сегодня ситуация может ускорить подписание данного контракта, что имело бы положительные последствия для Газпрома. В свою очередь Новатэк также может выиграть от ограничения поставок американского СПГ в Китай, поскольку такое развитие событий, как мы считаем, укрепит позиции проекта компании Арктик СПГ-2.