Американские индексы завершили торги 3 августа в плюсе. S&P500 вырос на 0,46%, до 2840 пунктов. Технологический сектор, выступивший днем ранее драйвером общего роста, в пятницу выглядел немного слабее. Позитивную динамику продемонстрировали акции защитных секторов: телекомы, коммунальные услуги. На котировки продолжает давить торговое противостояние между США и Китаем. Золото на этом фоне подорожало до $1214,10 за унцию.

Доллар почти не изменился к основным валютам на фоне снижения доходности по американским облигациям.

Министерство труда США выпустило отчет за июль. Как следует из этого документа, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства оставило 157 тыс. при прогнозе экономистов в 190 тыс. Одновременно с этим июньский показатель пересмотрен с 213 тыс. до 248 тыс. Уровень безработицы за июль упал с 4,0% до 3,9%. Средняя почасовая зарплата повысилась на 7 центов, до $27,05. За последние 12 месяцев она выросла на 2,7%. Снижение найма говорит скорее о временных трудностях компаний с поиском квалифицированных кадров, а в целом отчет отразил благополучное состояние рынка труда.

Мировые фондовые индексы движутся разнонаправленно под влиянием успешных корпоративных отчетов и сохраняющихся опасений относительно торговой войны. Китай придерживается курса на противостояние с США, на что негативно реагирует индекс Шанхайской биржи, а сильная отчетность стимулирует рост на бирже Гонконга. Американский сезон отчетности также проходит успешно, что дает основания рассчитывать на позитивную динамику фондовых площадок Штатов. Отчет по рынку труда подтвердил уверенность инвесторов о благополучном состоянии экономики США, что положительно отражается на их настроениях. Важной экономической статистики сегодня не будет. По нашим прогнозам, S&P500 в ходе предстоящей сессии вырастет на 0,2%, до 2845 пунктов.

После закрытия рынка сегодня отчитается Marriott Int, по компании ожидается рост прибыли, однако на фоне плохого отчета сети Hilton необходимо внимательно отслеживать признаки усиления конкуренции с небольшими отелями и сервисами по их поиску такими, как Airbnb.