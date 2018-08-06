В прошедший период цены на нефть снижались, реагируя на увеличение поставок странами ОПЕК+. Дополнительное давление оказало укрепление курса доллара США, а также продажи крупных институциональных инвесторов, выходящих из рынка. Валютный фактор в последнее время увеличивает вес, т.к. доллар США постоянно укрепляется в результате экономического роста американской экономики, растущих процентных ставок и притока капитала в доллар.

Однако всеобщая привязка к долларовым ценам способствует более быстрому росту стоимости нефти, выраженной в других валютах, чем в долларовом выражении. К примеру, стоимость нефти в юанях в прошедший период выросла на 3,3%. Рост цен на нефть, сопровождаемый укреплением курса доллара США, обычно усиливает давление на потребителей.

При этом потребители на быстрорастущих рынках топлива, например в Индии, подвергаются воздействию более дорогой нефти гораздо больше, чем раньше. Таким образом, в текущем цикле рынка влияние растущих цен на рост потребления нефти в мире может ощущаться гораздо быстрее и агрессивнее, чем в предыдущие периоды.

В результате продаж в прошедший период цены на сорт WTI протестировали уровень $66,78, а цены на сорт Brent снижались до уровня $71,44. Спред между сортами нефти по состоянию на 2 августа 2018 г. составил $4,5, отношение спреда к цене сорта WTI составило 6,5%.

Приостановка движения нефти Саудовской Аравией через Баб-эль-Мандебский пролив не оказала значительной поддержки рынку в связи с краткосрочностью события, а также больших запасов нефти, сосредоточенных в данном регионе. При этом компания Saudi Aramco снизила официальную цену продажи на сентябрьские партии с поставкой в Азию и Западную Европу, но слегка повысила стоимость отгружаемых партий в США.

По оценке «Рейтер», производство нефти странами ОПЕК в июле выросло на 0,2% к июню 2018 г. и составило 32,32 млн бар. в сутки. Добыча выросла в Алжире, Кувейте, ОАЭ, Ираке, Нигерии, но значительно снизилась в Ливии, Анголе и второй месяц снижалась в Иране. Саудовская Ара-вия повысила добычу в июле на 0,5% до 10,65 млн бар. в сутки.

Между США и Ираном продолжаются распри, усиливающиеся взаимными угрозами. При этом Иран предложил страховое покрытие поставок нефти для индийских компаний, а через ответные поставки зерновых из Индии в Иран тестируется проведение расчетов в рупиях, избегая доллара США.

По заявлению А. Новака, с 1 января 2019 г. начнет работу новая организация ОПЕК+, создаваемая для координации производства нефти на постоянной основе. По оценке Минэнерго РФ, рынок нефти перебалансируется, несмотря на недавнее увеличение добычи, а дефицит в будущем неизбежен. Соблюдение условий пакта ОПЕК+ останется на уровне 100%. Заседание министерского совета ОПЕК+ намечено на 20 августа.

Производство нефти в странах вне ОПЕК показывает прирост. По данным IHS Markit, добыча нефти добыча нефти из битуминозных песков в Канаде вырастет в 2019 г. на 500 тыс. бар. в сутки, однако после этого замедлится в связи с растущей неопределенностью потребления тяжелых сортов нефти в будущем.

По данным Rystad Energy, добыча нефти и газа в Норвегии к 2025 г. может восстановиться до 4,5 млн бар. в сутки в связи с запуском новых участков месторождений, начало разработки которых запланировано на 2020 г. В 2018 г. добыча нефти в Норвегии составила 4,1 млн бар. в сутки.

По оценке МЭА, мировые инвестиции в разведку и добычу в 2017 г. подросли на 4% после падения на 40% в период 2014-2016 годов. В этом году инвестиции могут вырасти еще на 5% в большей степени за счет производителей сланцевой нефти, хотя повышение процентных ставок может отрицательно повлиять на данный процесс. Мировые инвестиции в нефтепереработку в 2017 г. выросли на 10%, в проекты нефтехимии – на 11%.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 27 июля 2018 г. выросли на 10,6 млн бар. и составили 1856,6 млн. бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали на 3,8 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти упал до 7,749 млн бар. в сутки, экспорт понизился до 1,310 млн бар. в сутки. Производство нефти в США в понизилось до 10,90 млн бар. в сутки.

По состоянию на 27 июля 2018 г. запасы нефти в Cushing составили 22,4 млн бар. против 23,7 млн бар. на позапрошлой неделе и 55,8 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США не изменились к прошлой неделе и составили 660,0 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 27 июля 2018 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 3 единицы к предыдущей неделе и составило 861 единица против 766 единиц на эту же дату 2017 г. По оценке Минэнерго США, добыча нефти на семи сланцевых формациях в США в августе вырастет до 7,47 млн бар. в сутки. В июне было пробурено 1436 скважин, из них завершено 1243 скважины. Число пробуренных, но не завершенных скважин, составило 7943 единицы.

По данным Thomson Reuters Oil Research, общий объем поступления нефти в Китай в июле 2018 г. составил 36,41 млн тонн, что на 5,5% выше, чем в июне 2018 года и на 4,8% выше, чем год назад. По данным отслеживания судов, китайские импортеры практически полностью отказались от поставок американской нефти и СПГ с сентября 2018 г. В среднем за 8 мес. 2018 г. импорт нефти в Китай из США составлял около 333 тыс. бар. в сутки.

Торговля фьючерсным контрактом на нефть в Шанхае достигла 7% мирового объема торговли нефтью, отобрав долю рынка у контрактов Brent и WTI.

По данным METI, импорт нефти в Японию в июне 2018 г. снизился на 14,7% годовом выражении до 2,4 млн бар. в сутки или 11,43 млн тонн. По официальным данным, импорт нефти в Индию в июне вырос на 10,2% в годовом выражении, составив 19,48 млн тонн.