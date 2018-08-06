Хотя по итогам пятницы рубль закрылся в небольшом плюсе (+7 коп.), укрепившись до 63,34 в паре с долларом, с открытия в понедельник американская валюта предпринимает новые попытки прохождения отметки в 63,5 руб. Рубль остается под негативным влиянием сохраняющейся геополитической напряженности, связанной как с санкционными рисками, так и эскалацией торгового конфликта между США и их партнерами, придающей сил доллару в парах со всеми валютами EM.

Давление внешних факторов на рубль происходит в условиях постепенного восстановления рублевой ликвидности, что делает позиции нацвалюты еще более уязвимыми. В подобных условиях регулятор существенно увеличил лимит по депозитным операциям «тонкой настройки». В понедельник в банковскую систему возвращаются 339,2 млрд руб., размещенных банками на депозитах в ЦБ в прошлый четверг. Однако регулятор проведет новый аукцион o/n, лимит на котором будет увеличен сразу до 1,28 трлн руб. При этом отметим, что существенных предпосылок для столь существенного увеличения объема абсорбирования не наблюдается. Так, с момента окончания июльского налогового периода показатель профицита ликвидности в банковской системе существенно не изменился, ставки МБК хоть и скорректировались, однако остаются выше ключевой ставки. Чистый приток ликвидности по бюджетному каналу с начала августа пока также является не столь значительным. Мы полагаем, что регулятор мог бы вновь увеличить лимит на завтрашнем традиционном недельном аукционе, однако вынужден подстраховывать отечественную ликвидность уже сегодня операциями «тонкой настройки».

Мы по-прежнему ожидаем, что, если доллару удастся закрепиться выше 63,5 руб., далее пара попытается обновить июльский максимум в 63,8 руб. Данная ситуация, в свою очередь, откроет американской валюте дорогу на 64 руб.