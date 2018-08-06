Прошедшую неделю развивающиеся рынки завершили умеренным снижением, в то время как развитые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику.

По итогам недели индекс РТС снизился на 0,6% в долларах США, индекс Московской Биржи завершил неделю нейтральной динамикой. Рубль подешевел относительно американской валюты на 2,5%. Давление на рынок оказало сообщение о том, что сенаторы США внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. Он содержит предложения о введении новых мер против российских политиков и бизнесменов, а также ограничения на инвестиции. Как заявил глава международного комитета Сената США Боб Коркер, соответствующий закон, вероятно, будет принят до конца года.

Инвесторы за неделю по 1 августа вывели 11 млн долл. из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), против оттока в 66,6 млн долл. неделей ранее. Отток из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке, составил 39,8 млн долл.

Коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю на 3,803 млн барр. (прогнозировалось снижение на 3,0 млн барр.). При этом прирост оказался ниже опубликованного ранее показателя Американским институтом нефти (API), который прогнозировал рост на 5,6 млн барр. Увеличение запасов было отчасти обусловлено ростом импорта нефти в страну (плюс 1,352 тыс. барр./сутки), а также проведением полномасштабных военных учений в Персидском заливе со стороны Ирана.

Глобальные рынки завершили неделю разнонаправленно: американский индекс S&P 500 вырос на 0,8%, европейский STOXX Europe 600 зафиксировал снижение на 0,7%, а индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 1,7%.

Заседание ФРС США на прошлой неделе не преподнесло сюрпризов. Как и ожидалось, регулятор сохранил процентные ставки на уровне 2%, однако повысил оценку экономической динамики в США, назвав ее сильной, что подтверждает ожидания рынка в пользу повышения ставки в сентябре.

Ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снизились по итогам недели на 0,8% и 4,6% соответственно.

Нейтральная динамика российского рынка на прошедшей неделе объясняется опасениями инвесторов относительно утверждения нового пакета антироссийских санкций, а также слабой динамикой нефтяных цен на фоне роста резервов в США и наращивания добычи странами ОПЕК.

Обеспокоенность эскалацией торгового конфликта между США и Китаем по-прежнему негативно сказывается на настроениях инвесторов на развивающихся рынках.

Мы ожидаем восстановления роста российского рынка на фоне стабилизации котировок нефти и сокращения потока новостей на санкционную тематику.



