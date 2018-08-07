Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торговой сессии в рамках коррекции и на внешнем позитиве. Риски санкций продолжат сдерживать стоимость российских активов от более существенного роста.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможно повышение рынка акций РФ с возвращением к уровню 1150 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона, на валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения пары доллар-рубль, но оснований для заметной коррекции вниз пока недостаточно, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Пробой вверх курсом зоны 63,9-64,3 рубля за доллар открывает дорогу росту к отметке 67,75 рубля, оценивает Владислав Антонов из компании "Альпари".

Диапазон колебаний доллара сегодня составит 63,45-63,95 рубля, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов в основном выросли – на 0,2-0,6% на фоне корпоративных новостей.

В частности, инвесторов порадовал отчет Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщившей о росте операционной прибыли на 67%, до 6,89 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель составит 5,57 миллиарда.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,1-0,3%. Азиатские биржи с утра не демонстрировали единой динамики в пределах 2,3%, японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 2,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,5% — до 74,08 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1571 доллара против 1,1553 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся в понедельник разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля против иностранных валют. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08%, до 2299,88 пункта, индекс РТС снизился на 0,57%, до 1138,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 40 копеек — до 63,74 рубля, евро — на 40 копеек — до 73,63 рубля.