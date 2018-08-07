Нефть постепенно восстанавливается на фоне противостояния США и Ирана: первый пакет санкций США в отношении Ирана вступил в силу сегодня, второй пакет, предусматривающий ограничения в отношении экспорта нефти и энергетического сектора, должен вступить в силу в ноябре.

При этом Иран заявлял ранее, что будет отстаивать свое право на экспорт и может даже пытаться блокировать Ормузский пролив, который является важным для экспорта нефти из региона.

Все это создает повышательные настроения на рынке. В случае хороших недельных данных по запасам нефти в США (сегодня ночью свои данные представит API, завтра – Минэнерго США), нефть вполне может достичь отметки 75 долларов за баррель.