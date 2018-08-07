В четверг, 9 августа, Evraz представит финансовую отчетность за 1П18 и объявит размер промежуточных дивидендов.

Судя по недавно опубликованным операционным показателям за 2К18, следует ожидать очень хороших финансовых результатов. Наш прогноз EBITDA за 1П18 — около $1,9 млрд., причем сталелитейный бизнес должен принести компании порядка 60% этого показателя.

Мы полагаем, что на свободных денежных потоках за 1П18 может отразиться значительное увеличение оборотного капитала и они составят около $700 млн.

На наш взгляд, промежуточные дивиденды за 1П18 могут составить $400-500 млн., причем, скорее всего, результат будет ближе к верхней границе диапазона, учитывая послужной список основных акционеров. При текущих спотовых котировках дивидендная доходность может превысить 4-5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.