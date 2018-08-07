Росстат сообщил об очень низкой инфляции за июль – всего на уровне 0,3% м/м, что гораздо ниже нашего прогноза 0,7% м/м. Расхождение с нашим прогнозом означает, что, во-первых, Чемпионат мира не стал на практике драйвером роста потребления в июле, во-вторых, что цены на продовольственные товары в июле снижались, несмотря на то, что мы считали, что дефляция маловероятна из-за более низкого урожая и, в-третьих, что эффект индексации тарифов ЖКС был слабее, чем мы ожидали.

В итоге годовая инфляция достигла всего 2,4% г/г в июле – это не достаточно низкий уровень, чтобы ЦБ мог понизить процентную ставку в ближайшие месяцы, тем не менее, это явно говорит о том, что необходимости в повышении ставки в России нет. Учитывая низкую инфляцию за июль, наш прогноз нулевой инфляции в августе и в сентябре сейчас находится под вопросом – нельзя исключать, что вместо того, чтобы достичь уровня 3,1% г/г к октябрю, годовая инфляция сохранится ниже 3,0% г/г.