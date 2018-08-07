В этом году одним из аутсайдеров среди валют развивающихся стран является турецкая лира. За последние два года курс пары доллар/лира вырос на 150%. Вчера лира ослабла ещё на 6,3% и обновила исторический минимум. Под распродажи со стороны иностранных фондов попали также акции турецких компаний, а доходность по турецким 10-летним бондам выросла до 20%. У инвесторов есть некоторые сомнения относительно способности Турции платить по своим долгам.

Причины слабости лиры – экономические и политические. Турецкая экономика находится в плачевном состоянии: дефицит текущего счёта и бюджета, ускорение инфляции. При этом Турция продолжает дипломатическое противостояние с США. Напомним, 1 августа Штаты ввели санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, а в субботу, 4 августа Реждеп Эрдоган заявил о готовности дать ответ на эти действия.

Турецкие власти тревожит слабость лиры, и они стараются стабилизировать ситуацию. Центробанк в этом году уже поднял ключевую ставку с 8% до 17,75%. На этой неделе были изменены правила резервирования, чтобы повысить валютную ликвидность банков, но этих действий может не оказаться недостаточно. На текущий момент не менее важно, чтобы отношения с США не пошли по пути обострения. На этой неделе турецкие официальные лица отправляются в США для переговоров о санкциях. От их результатов во многом будет зависеть динамика турецкой лиры. Сегодня турецкая лира пытается восстановить часть позиций – курс пары доллар/лира откатился вниз к 5,2572.