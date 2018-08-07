И снова инфляция… В июле, согласно свежим данным Росстата, она в России, на первый взгляд, начала замедляться, увеличившись за месяц всего на 0,3%. Напомним, что в июне в месячном выражении индекс потребительских цен вырос значительно больше, на 0,5%, а в мае к апрелю инфляция увеличилась на 0,4%, так что июльские темпы роста стали самыми низкими за три месяца. Однако с годовой инфляцией дела в России идут не так замечательно. В июле она выросла с 2,3% до 2,5% к июлю 2017 года, и с начала 2018 года инфляция тоже выросла с 2,3% до 2,4%. Сильнее всего в годовом исчислении выросли цены на непродовольственные товары и услуги (рост составил 3,8% по каждой из этих групп). Это логично, учитывая, что цены на автомобильный бензин увеличились более чем на 11% по сравнению с июлем 2017 года. При этом в июле цены на бензин не росли и даже, как подсчитал Росстат, снижались на 0,2%. Однако с начала года бензин подорожал на 9,2% из-за резкого повышения цен в мае и начале июня.

Следует отметить, что из непродовольственных товаров за месяц подорожало практически всё, включая одежду и обувь, а также сильный рост цен (на 0,8% в июле, что выше месячной инфляции) наблюдался на табачные изделия (стимулирует ли это курильщиков перейти к здоровому образу жизни – пока вопрос открытый). Рост продовольственной инфляции в июле составил 0,5%, что на 0,1 процентный пункт выше июньского роста цен. А продукты питания без учета овощей и фруктов подорожали в июле только на 0,3% по сравнению с ростом цен на 0,4% за июнь.

Тем не менее, никакой продовольственной дефляции в июле не наблюдалось, также как и в июне, похоже, в этом году о ней забыли. Такая ситуация стала следствием роста цен на бензин в предыдущие месяцы – цены потребительских товаров реагируют на повышение цен на топливо с определенным интервалом.

В августе, скорее всего, почти забытая продовольственная дефляция себя проявит, что может замедлить общие темпы инфляции за август, но вряд ли сильно повлияет на годовую инфляцию. Возможно, августовская дефляция повлияет на то, что рост цен по итогам года не превысит прогноза правительства и ЦБ РФ в 4% в год.