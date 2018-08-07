Опасения дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем вчера усилились, после того как Китай заявил, что готов к «затяжной войне», назвав американские пошлины попыткой сломить экономический суверенитет Китая. Продолжающийся обмен угрозами вновь повысил спрос на защитные активы. В результате, даже несмотря на то что в ближайшие дни ожидаются рекордно высокие объемы размещения гособлигаций США, которые в совокупности на этой неделе составят 78 млрд долл., доходность UST10 продолжила понемногу снижаться в течение дня и в моменте достигла 2,92%, минимума за две недели, но к вечеру повысилась до 2,94%. Доллар укреплялся по отношению к евро пятый день подряд и вчера подорожал на 0,1% до 1,155. Индекс доллара DXY в очередной раз обновил максимум за год – 95,36. Что касается цен на нефть, то вчера они росли большую часть дня и смогли превысить уровень 74 долл./барр., хотя к вечеру котировки все же опустились до 73,6 долл./барр. Основной поддержкой для них стал тот факт, что с сегодняшнего дня начинают действовать санкции США против Ирана. Сегодня инвесторы будут ждать публикации ежемесячного отчета Минэнерго США, а вечером API представит свою оценку изменения запасов нефти. Рынок ожидает, что запасы нефти на прошлой неделе в США упали на 3 млн барр.

Суверенные евробонды РФ начали неделю хуже других суверенных бумаг ЕМ. Российский рынок суверенных еврооблигаций вчера открылся небольшим ростом котировок, который, впрочем, почти сразу сошел на нет. Цены на нефть при этом продолжали расти, а доходность UST10 заметно упала, что было вызвано повышением спроса на защитные активы, а интерес у инвесторов к активам развивающихся рынков, напротив, снижался. После незначительного роста утром котировки российских бумаг снижались в течение всего дня и завершили сессию умеренным падением. Так, длинные выпуски вчера подешевели на 0,4–0,6 п.п., за исключением RUSSIA’43 (YTM 5,2%), который уже несколько дней подряд смотрелся лучше рынка и вчера потерял всего 0,1 п.п. На среднем участке кривой падение котировок не превышало 0,3 п.п. В то же время суверенные бумаги других ЕМ вчера показывали более сдержанную разнонаправленную динамику. Доходности вдоль суверенной кривой выросли в среднем на 3 б.п., а доходность RUSSIA’47 вернулась к максимальному за месяц значению – 5,42%. В результате этого z-спреды российских бумаг расширились в среднем на 5 б.п., а с начала месяца – на 10–15 б.п., что, на наш взгляд, ожидаемо. Их рост еще может продолжиться, учитывая усиливающуюся глобальную напряженность, вызванную торговыми войнами, а также повышением санкционных рисков.