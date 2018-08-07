Во вторник, 7 августа, в первой половине дня обыкновенные акции «Роснефти» обновили исторический максимум: на пиковых отметках цена бумаги составляла 426,75 руб., позже ажиотаж немного спал, в среднем бумага прибавляет 0,8%. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет 4,5 трлн руб. Ещё немного и «Роснефть» обгонит по капитализации Сбербанк, с учетом привилегированных и обыкновенных акций этот показатель у банка составляет 4,65 трлн руб.

Рост акций «Роснефти» несколько дней подряд обусловлен новостью о начале обратного выкупа и позитивной отчетностью. Сегодня компания представила финансовую отчетность по МСФО за II квартал и первое полугодие 2018 года. Во II квартале чистая прибыль компании по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла в 2,8 раза и составила 228 млрд руб. По итогам полугодия показатель увеличился в 4,1 раза — до 309 млрд руб. Выручка от реализации за II квартал выросла на 19,9% г/г, за первое полугодие на 29,3% г/г, чему поспособствовал рост цен на нефть в отчетном периоде. Средняя цена на нефть марки Urals во II квартале в долларовом эквиваленте выросла на 11% кв/кв, а в первом полугодии на 36% г/г. Таким образом, рентабельность чистой прибыли возросла по итогам II квартала с 4,7% до 11%, по итогам первого полугодия увеличилась с 2,7% до 8,2%.

Стоит отметить, что на улучшение финансовых результатов позитивно повлияло сокращение капитальных и операционных затрат. Кроме того, компания уменьшила долговую нагрузку, которая так беспокоила многих в последнее время. По итогам шести месяцев соотношение чистого долга к EBITDA снизилось на 26% до 1,5х, что вполне приемлемо, но до мировых аналогов по данному показателю компания еще не дотягивает, к примеру, у Exxon Mobil соотношение чистого долга к EBITDA на 31 марта 2018 года составляет 0,96х.

Финансовые результаты компании, позитивные ожидания относительно цены на нефть, а также пошаговая реализация заявленной инвестиционной стратегии позволяет нам позитивно оценивать дальнейшую динамику акций «Роснефти». Наша рекомендация — держать. А тем, кто пока не является держателем акций «Роснефти», стоит присмотреться к их покупке в момент коррекции цены. Кстати, не забывайте, что рост чистой прибыли компании может позитивно сказаться на дивидендных выплатах.