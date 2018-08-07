Во вторник доллар вновь вырос против большинства валют, так как глобальные трейдеры неожиданно переключились с рутинного технического анализа на всесильную геополитику и вынуждены были следить за развитием событий вокруг возобновления санкций против Ирана со стороны США (позиция «risk-off»). Возвращение санкций, среди прочего, затрудняет для Ирана торговлю золотом и прочими драгметаллами, а также алюминием и сталью. США также пытаются заблокировать покупку долларовых банкнот иранским правительством с целью оплаты жизненно необходимого импорта «мимо кассы». Санкции также наносят удар по отраслям продажи автомобильной и авиационной техники. Впрочем, эти ограничения меркнут по сравнению с грядущими санкциями в отношении иранских нефтяного и судоходного секторов, которые, если ничего не изменится, вступят в силу 5 ноября.

В понедельник вечером президент Ирана Хасан Рухани – видимо, без какой-либо привязки к проанонсированным действиям администрации Трампа – публично выступил в адрес президента США, заявив, что Исламская Республика будет приветствовать переговоры с США «прямо сейчас», без предварительных условий. Напомним, что на прошлой неделе с таким же призывом выступал и сам Дональд Трамп – но, видимо, не дождавшись каких-то считанных часов ответа, принял решение действовать.

Нефть хоть и не продемонстрировала подобающего в таких случаях резкого отскока, но практически немедленно начала показывать размеренный рост, который усилился нынешним утром. По состоянию на 12:45 МСК баррель Brent торгуется уже на уровне $74,40, что позволило рублю оттолкнуться от весьма опасной с точки зрения усиления «медвежьего» тренда отметки 64 за доллар и поселиться возле уровня 63,45. Данное весьма скромное укрепление отечественной валюты позволяет говорить лишь в терминах благоприятной/неблагоприятной рыночной конъюнктуры, но, увы, никоим образом не о восстановлении взаимной корреляции с «чёрным золотом».

Между тем, на фронте торговых войн также по-прежнему горячо. По состоянию 6 августа Пекин опубликовал список американских товаров на $60 миллиардов, к которым будут применены импортные тарифы в ответ на введение Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, показывая, что ни одна из сторон в торговой войне не готова отступить. Напомним, что в июле США и КНР уже обменялись тарифными «любезностями» на товары стоимостью $34 млрд и запланировали добавить в свои списки товары на $16 млрд, включая сталь, алюминий, стиральные машины и аграрную продукцию. В краткосрочной перспективе США намерены наложить 25% —ный тариф на китайские товары на сумму $34 млрд уже до текущей пятницы, в то время как Китай быстро парировал, что он будет без раздумий возмещать пошлины за ту же стоимость ввозимых из США продуктов.

Тем временем китайский юань продолжает мягкую девальвацию. Ранним утром китайская валюта устремилась к уровню 7 за доллар, и лишь фиксация прибыли валютных спекулянтов смогла затормозить её вблизи 6,90 за доллар, после чего открылись торги в Европе, и оставленный без своих региональных покровителей юань едва заметно скорректировался. Китайские государственные СМИ заявили, что недавняя распродажа на фондовых рынках Поднебесной была «иррациональной чрезмерной реакцией нерезидентов», призывая внутренних инвесторов не паниковать из-за растущей торговой напряженности между Китаем и США.