Финансовые результаты Роснефти превзошли ожидания рынка по всем финансовым показателям. В отчетном периоде компания увеличила EBITDA (включая эффект от зачета предоплат) почти в два раза относительно I квартала, до 565 млрд руб., благодаря росту цен на нефть, слабому рублю и лагу экспортных пошлин. Чистая прибыль компании выросла почти в 3 раза от уровня предыдущего квартала и достигла 228 млрд руб.

Капитальные затраты Роснефти по итогам I полугодия составили 452 млрд руб. против 407 млрд годом ранее. Ранее компания отмечала, что планирует снизить показатель в текущем году на 200 млрд руб. (от первоначального плана) до 800 млрд руб., и мы полагаем, что, исходя из данных за I полугодие, прогноз реализуется. Свободный денежный поток за этот период вырос в два раза до 363 млрд руб.

Чистый долг Роснефти без учета предоплат не претерпел существенных изменений за 6 месяцев и составил 3,3 млрд руб. против 3,4 млрд руб. на начало 2018 г. Согласно нашим расчетам, соотношение «Чистый долг/EBITDA» снизилось за этот период c 2,8 до 2,1.

Чистая прибыль Роснефти за I полугодие 2018 г. увеличилась почти в четыре раза г/г до 309 млрд руб., и согласно нашим расчетам, дивиденды компании за этот период могли бы составить 14,58 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 3,4%, исходя из текущих котировок.

Резюмируя, мы считаем отчетность Роснефти достаточно сильной: компания превзошла ожидания рынка, увеличила основные финансовые показатели, повысила финансовую устойчивость и кратно увеличила чистую прибыль, что дает надежду на высокие по меркам компании дивиденды за I полугодие 2018 г.