Во вторник, 7 августа, отечественные фондовые индексы демонстрируют уверенный рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,6% до 2315 п., индекс РТС прибавил около 0,8%. Отсутствие подробностей по новым санкциям против России и в целом позитивный внешний фон способствовали повышению настроений на российском рынке.

На внешних площадках царит легкое воодушевление. Американский рынок акций вновь вырос на сильных финансовых отчетностях и высоких дивидендах ряда компаний. Индекс S&P 500 в результате закрылся на самом высоком уровне с января текущего года. Азиатские фондовые индексы частично восстановили позиции после глубокого падения. Европейские фондовые индикаторы показывают прирост на 0,7%.

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель на фоне вступления в силу первого пакета американских санкций против Ирана, предусматривающих ограничения в торговле золотом, другими металлами, автомобильном секторе.

Несмотря на то, что курс доллара США на бирже вернулся к 63,5 руб./$, риски ослабления рубля в самое ближайшее время сохраняются.