Во вторник, 7 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 25 коп. (-0,39%), до 63,49 руб., курс евро вырос на 2,5 коп. (+0,03%), до 73,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,0 млрд (-20,00%), а в паре евро/рубль – 337,2 млн евро (-14.69%).

Банк России на 8 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,5425 руб., что выше предыдущего закрытия на 4,50 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,5632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты повысился на 15,36 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке завершились разнонаправленно. Рубль укрепился к доллару и незначительно подешевел к евро. Такая динамика была вызвана общим ослаблением доллара на рынке форекс. Никаких новостей за снижением индекса доллара не стояло. Он упал по техническим причинам, а дорожающая нефть на время усилила ряды покупателей отечественной валюты. Курс доллара снижался до 63,38 руб., курс евро – до 73,48 руб.

На торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,15% и стоит $ 74,60 за баррель. Её динамика окажет положительное влияние на рубль во время открытия Московской биржи. Информация о готовящихся санкциях на российский госдолг будет сдерживать рубль от укрепления. Кажется, что инвесторы успокоились по этому поводу, но индекс RGBI продолжает снижаться.

Считаю, что снижение пары доллар/рубль было коррекцией доллара на внутреннем рынке и в среду по итогам дня ожидается рост до 63,70 руб. Минимум дня жду на отметке 63,30 руб. за доллар США, потому что гринбек в Азии подешевел ко всем валютам. По паре евро/рубль ожидается восходящее движение к уровню 74 руб.