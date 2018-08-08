Сегодня старт торгов ожидаем на положительной территории. Движение сохранится в диапазоне 2285 – 2330 пунктов.

В центре внимания выход данных по запасам сырой нефти в США от EIA. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Российский фондовый рынок во вторник закрылся в плюс благодаря положительному новостному фону вокруг российских компаний. Индекс МосБиржи поднялся на 0,5% — до 2312,2 пункта, РТС — на 0,8% до 1147,2 пункта.

Во вторник Роснефть опубликовала сильные финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка за 6 мес. выросла на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 трлн руб., показатель EBITDA составил 950 млрд руб. Чистая прибыль за отчётный период выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — до 309 млрд руб. Рост финансовых показателей компании обусловлен высокими ценами на нефть и ослаблением российской валюты. В связи с ростом прибыли и изменениями дивидендной политики в прошлом году, можно ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность оценивается в 3,4%. На фоне сильных результатов компании акции выросли на 2% и Роснефть вновь стала самой дорогой компанией по рыночной капитализации в России.

Башнефть опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка нефтяной компании за отчётный период составила 389,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. – до 42,2 млрд руб. Рост финансовых показателей обусловлен в основном высокими ценами на нефть за 6 мес. 2018 г.

Сбербанк отчитался о финансовых результатах за 7 мес. 2018 г. по РСБУ. Банк за период с января по июль увеличил чистую прибыль на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 469,2 млрд руб. Факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов.

Вчера совет директоров АЛРОСА рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I полугодие 2018 г. в размере 5,93 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 43,6 млрд руб. По нашим расчётам текущая дивидендная доходность составляет 6%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено установить 15 октября 2018 г. Также совет директоров утвердил новую дивидендную политику. Согласно новой политике, при соотношении чистого долга к EBITDA 0х, на дивиденды будет направляться более 100% от свободного денежного потока, при соотношении 0х — 1х — от 70% до 100%, а при коэффициенте в интервале 1х — 1,5х рекомендуемая сумма дивидендов составит от 50% до 70% от FCF. При этом, если соотношение чистый долг / EBITDA не превышает уровень 1,5х, то минимальный уровень дивидендов составит 50% от чистой прибыли.

Нефтяные котировки во вторник показали положительную динамику. По итогу вчерашних торгов нефть марки Brent выросла на 1,2% — до $74,7 за баррель, WTI — на 0,2% — до $69,2 за баррель.

Российский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро на фоне роста цен на нефть. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,4% — до 63,5 руб., EUR/RUB осталась без изменений — 73,6 руб.