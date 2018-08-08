Исходя из чистой прибыли по МСФО за 1 п/г 2018 г. (309 млрд руб.) и дивидендной политики компании, предусматривающей выплату 50% чистой прибыли в виде дивидендов, мы ожидаем промежуточных дивидендов за 1 п/г на уровне 14,6 руб./акция с доходностью 3,5% по курсу закрытия на вторник.

Мы полагаем, что конъюнктура мирового рынка нефти во 2 п/г будет не менее благоприятна для компании, чем в среднем за 1 п/г.

Кроме того, ослабление ограничений ОПЕК+ позволит компании вернуться к росту добычи – по словам менеджмента, свободная мощность компании в перспективе 2018–2019 гг. составит около 250 тыс. барр./сутки.

Однако в силу особенностей учетной политики компании быстрый рост чистый прибыли во 2 кв. отчасти вызван ослаблением рубля более чем на 5 руб./долл.

Что касается программы выкупа до 340 млн акций на сумму до 2 млрд долл., то он может поддержать цену акций в случае падения до уровня апреля (около 310–320 руб./акция), но руководство не считает текущую цену привлекательной для выкупа. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Роснефти.