Вчера Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) опубликовал финансовую отчетность за июль по РСБУ. Банк показал очередной месячный рекорд по чистой прибыли – 71,4 млрд руб. при ROAE 24,5% против 23% месяц назад. Однако такой результат был достигнут среди прочего благодаря низкой эффективной налоговой ставке (6%), что, по-видимому, является обычными техническими колебаниями. Доналоговая же прибыль снизилась на 14% за месяц, в первую очередь из-за увеличения отчислений в резервы почти в два раза месяц к месяцу, стоимость риска составила 2,6% против 1,4% в июне. Курс рубля за месяц изменился слабо, но рост резервирования потенциально может быть связан с нефтяным сектором – в июле СМИ публиковали комментарии главы банка Германа Грефа касательно потенциальных проблем в обслуживании кредитов нефтеперерабатывающими компаниями в связи с налоговым маневром. Кроме того, в июле ЧПМ снизилась на 20 б.п. месяц к месяцу, впрочем, этот показатель традиционно несколько волатилен в течение года.

Слабая динамика в депозитах была компенсирована размещением облигаций. С другой стороны, достаточно сильный результат показали чистые комиссии (плюс 25% за месяц и 26% год к году), и немного снизились месяц к месяцу операционные расходы, год к году же их рост замедлился до 5%. Соотношение Расходы/Доходы в июле снизилось до 27%. Корпоративные кредиты прибавили 0,6% за месяц, розничные – 2,3%, с начала года они выросли на 7,7% и 14% соответственно. Депозиты выглядят хуже – минус 0,1% по розничным и плюс 0,3% по корпоративным счетам, что, впрочем, было компенсировано размещением в июле облигаций на 40 млрд руб. Вклады населения пока что демонстрируют довольно невыразительную динамику, увеличившись с начала года всего на 1,9%, вместе с тем нижняя граница годового прогнозного диапазона банка составляет всего плюс 6%, и большая часть этого роста может прийтись на декабрь.

Достаточность капитала остается комфортной. Достаточность капитала Н1.1 в июле снизилась на 20 б.п. до 10,6%, все еще вполне адекватное значение, коэффициент Н1.0 при этом вырос на 10 б.п. до 14,7%. Мы полагаем, что ситуация с капиталом будет оставаться комфортной для банка, учитывая, что рентабельность капитала сохраняется на уровне выше 20%, а рост взвешенных по риску активов по-прежнему находится вблизи 10%. Отчетность за 2 кв. по МСФО будет представлена 23 августа.