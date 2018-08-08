Мы прогнозируем увеличение показателей компании в 1П18 в полугодовом сопоставлении, однако наибольший интерес представляют дивиденды. В случае выплаты 100% свободного денежного потока дивдоходность может составить почти 14%.

Evraz представит финансовые результаты за 2К18 завтра, 9 августа. Мы прогнозируем увеличение показателей компании в 1П18 в полугодовом сопоставлении: выручки – на 8% до $6.16 млрд, EBITDA – на 38% до 2.03 млрд, FCF – на 66% п/п до $1.29 млрд на фоне благоприятной ситуации на рынке стали в России и США.

В фокусе — дивиденды. В то же время неизвестно, какую сумму менеджмент может направить на дивиденды: в 2018 г. существенных долговых погашений не предвидится, что позволяет выплатить до 100% свободного денежного потока – в этом случае дивдоходность может составить почти 14% (!). Мы считаем, что компания может озвучить очень осторожный прогноз, поскольку волатильность на рынке стали может возрасти.