Мы ожидаем нормализации стоимости риска. Динамика чистой процентной маржи и слабый рост операционных расходов указывают на чистую прибыль в размере RUB 41.3 млрд, что соответствует ROE 11.6%.

ВТБ первым из российских банков опубликует финансовые результаты за 2К18 по МСФО 9 августа. Телеконференция состоится в тот же день в 17:00 МСК.

Ниже представлены наши основные ожидания.

— По нашим оценкам, чистая прибыль снизилась на 26% к/к, но выросла на 33% г/г до RUB 41.3 млрд, учитывая увеличение провизий во 2К18 до RUB 42.6 млрд (рост в два раза к/к и на 48% г/г) после анормально низкой стоимости риска в 1К18 за счет введения МСФО 9. В минувшем квартале стоимость риска, по нашим расчетам, составила 1.7% против 0.8% в 1К18, совокупный показатель за 1П18 ожидается на уровне 1.28%, что находится в пределах прогнозов ВТБ <1.5%.

— Доход, по нашим прогнозам, увеличился на 4.5% к/к и 19% г/г в основном за счет уверенного роста комиссий (+11% к/к по нашим оценкам) и устойчивого чистого процентного дохода к/к (рост на 2% г/г). Мы ожидаем падения чистой процентной маржи на 10 б.п. к/к и 20 б.п. г/г. Кроме того, прочие операционные доходы, вероятно, оказали поддержку доходам, учитывая продажу части доли в Магните (12% из 29% было продано в мае Marathon Group).

— Динамика операционных расходов может оказаться приятным сюрпризом: мы ожидаем слабого роста на 1% к/к и 4% г/г за счет синергии от слияния с ВТБ24 и усилий по контролю издержек. Таким образом, отношение расходов к доходам сократилось до 40% с 45% год назад.