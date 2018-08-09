Появление деталей новых санкций США усилило продажи российских облигаций. В среду доходность ОФЗ срочностью 3 – 10 лет выросла на 19 – 20 б.п. Доходность десятилетнего выпуска ОФЗ 26212 выросла до 8,07%. С момента появления новостей о подготовке в США законопроекта о новых санкциях, которые могут предполагать ограничение на покупку российского госдолга, доходность десятилетних ОФЗ выросла уже на 37 б.п. Текущий уровень доходности ОФЗ соответствует значениям марта 2017 г., когда ключевая ставка находилась на уровне 10%, а стоимость привлечения средств корпоративных клиентов была на 280 б.п. ниже, чем в июне-августе текущего года. Рост доходности ОФЗ при снижении стоимости фондирования российских банков делает бумаги привлекательными для покупки. Однако в условиях падающего рынка локальные инвесторы не спешат покупать бумаги, которые могут продолжить дешеветь.

Минфин в условиях роста доходностей облигаций сократил объем размещения, ограничив привлечение дорого долга. Выпуск ОФЗ 26223 (погашение в феврале 2024 г.) был размещен на 11 млрд руб. при первоначальном плане в 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,98%, что содержало премию 13 б.п. к закрытию вторника. Флоатер ОФЗ 29012 (погашение в ноябре 2022 г.) был размещен на 2,1 млрд руб. при первоначально планируемом объеме предложения 10 млрд руб. Получение инвесторами средств от погашения ОФЗ-АД 46021 и выплата купона ОФЗ-ПК 29006 на общую сумму 64,2 млрд руб. в среду не смогли изменить движение падающего рынка и были вероятно инвестированы в короткие защитные инструменты. Риски введения новых санкций и выход инвесторов из бумаг при пробитии технических уровней могут привести к дальнейшим продажам ОФЗ.