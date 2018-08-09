В корпоративном сегменте падение также было очень сильным, и значительная часть бумаг подешевела гораздо более заметно, чем суверенные выпуски. В аутсайдерах оказались евробонды банков, что стало реакцией на ограничительные меры против финансового сектора в новом законопроекте санкций США. Хуже других среди госбанков смотрелись выпуски VEBBNK’25 (YTM 6,3%) и VTB’perp (YTC 9,3%) – минус 3,1 п.п., более короткие выпуски ВЭБа, а также евробонды Сбербанка просели в цене примерно на 1,3–1,8 п.п. Также существенные потери понесли и суборды частных банков – бумаги МКБ упали на 2-2,7 п.п., а «вечные» суборды Альфа-Банка подешевели на 1,9 п.п. Потери еврооблигаций нефтегазового сектора были менее значительными – в среднем 0,3–0,5 п.п. от номинала. Лишь длинные выпуски Газпрома упали в цене на 0,9– 1,9 п.п. В то же время бумаги металлургического сектора подешевели на 0,5–1 п.п. Евробонды МТС не отреагировали на сообщения СМИ о том, что Госдеп США рассматривает возможность введения санкций против АФК «Системы» и Владимира Евтушенкова, и просели всего на 0,1–0,4 п.п. от номинала, тогда как AFKSRU’19 (YTM 7,9%) подешевел на 1 п.п. Также отметим выпуски VIP’23 (купон 7,25%, YTC 6,4%) и PHORRU’23 (YTM 5,6%) – минус 1,2 п.п. и 0,9 п.п. соответственно.

Сегодня внешний фон остается негативным в связи с объявлением новых санкций вчера вечером. Кроме того, неблагоприятным фактором является и очень сильное падение цен на нефть. Доходность UST10 утром умеренно снизилась. Азиатские рынки преимущественно растут, фьючерсы на американские индексы – в незначительном минусе.