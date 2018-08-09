Накануне валютная пара EURUSD торговалась в достаточно узком диапазоне 1.158 – 1.162 в отсутствии каких-либо значимых макроэкономических событий или данных. Рыночные игроки продолжают внимательно следить за торговым конфликтом между США и КНР, который получил дополнительный виток напряженности в связи с симметричными ответными пошлинами на американский товары со стороны Китая. Высокие риски эскалации торгового конфликта увеличивают спрос на доллар США, как на защитный актив. Сегодня рынок будет оценивать статистику по индексу цен производителей в США, которая наряду с завтрашними данными по инфляции, способна придать дополнительную силу “американцу”. Краткосрочно EURUSD: 1.155-1.165.

Рубль остается под давлением на фоне угрозы расширения санкций со стороны США

Накануне в российских СМИ появился текст законопроекта, в котором содержится достаточно широкий круг ограничительных мер в отношении России. Текущий законопроект сводит воедино все ранее рассматриваемые инициативы американских законодателей. Исходя из документа, предлагается ввести дополнительные ограничения в отношении финансового и энергетического секторов РФ, а также распространить санкции на российский госдолг. В частности законопроект предусматривает возможность введения ограничений на совершение транзакций резидентами США с российскими государственными бумагами длительностью более 14 дней. Кроме того, под удар могут попасть сделки валютный своп, проводимые Банком России на срок свыше 14 дней. Вызывают вопрос и формулировки в части ограничений, которые могут быть распространены на российские банки с государственным участием. На этом фоне российская валюта потеряла около 2%.

В вечерние часы появилась информация, что США готовы ввести также санкции в связи с «делом Скрипалей», которые затронут двустороннюю торговлю и коснутся государственных или финансируемых государством компаний. После этого рубль потерял еще 1%. В ходе сегодняшних торгов наблюдаются попытки коррекционного роста рубля, однако сохраняющаяся на рынке напряженность оставит российскую валюту в зоне риска. Дополнительным негативом для рубля выступают снижение нефтяных котировок и сохранение сильных позиций доллара США на Forex. Краткосрочно USDRUB 65.5-66.5.