Ситуация на глобальных финансовых рынках остаётся стабильной. Инвесторы пока не хотят замечать растущие риски геополитики и торговой войны. Сводный индекс азиатского региона завершил сегодня торги почти нейтральной динамикой. Китайский юань стабилен, но всё намекает на то, что уже в ближайшие 1-2 месяца Народный Банк Китая всё же прибегнет к ещё одному резкому ослаблению своей валюты, что будет резким ответом в торговой войне с США и вызовет небольшой хаос на валютном рынке.

На европейских площадках опять царят слабо-негативные настроения. Сильных распродаж нет, но рынки Германии и Франции теряют в пределах 0.5%. Фьючерсы на основные индексы США второй день дрейфуют с минимальными изменениями. Ввиду начала больших размещений казначейских облигаций Минфином США, расти дальше биржевым индексам будет очень сложно.

Российские активы сегодня вновь оказались под давлением, но не все. На новый пакет санкций со стороны США вновь сильнее всех отреагировали акции российских банков и долговой российский рынок, также сильно пострадал Аэрофлот из-за рисков возможного запрета полётов в США. Зато большинство российских компаний-экспортёров никак не пострадали и даже наоборот выиграли от очередного падения рубля, поэтому их акции сегодня растут.

Сбербанк утром падал на 6%, до 183 рублей, хотя спустя 2 часа сократил падение до 2%, ВТБ падает сегодня на 3%, бумаги Аэрофлота рухнули с открытия на 8%, до 100 рублей, но позже отскочили до 105 рублей. Акции Газпрома, Лукойла, ГМК и Новатэка показывают скромный рост. В аутсайдерах продолжает находиться весь сектор электроэнергетики, и на горизонте 3-4 кварталов для этого сектора пока нет никаких позитивных новостей. Также сегодня хуже рынка выглядят российские компании Магнит и X5, для них тоже с прицелом на год вряд ли ситуация улучшится.

На рынке сырья сегодня динамика позитивная. Индекс промышленных металлов растёт на 1.5%, а цены на медь на 1.7%. Хороший рост второй день подряд в ценах на алюминий, и связано это с проблемами Русала, который вынужден сокращать производство. Драгоценные металлы торгуются нейтрально. Тройская унция золота торгуется вблизи отметки 1215$, серебро достигло 15.5, платина вблизи минимальных уровней за 10 лет, в районе 835. Баррель нефти марки Brent снижается на 0.4%, тестируя поддержку 72.2$.

Российский рубль в паре с долларом сегодня с открытия рухнул ещё на 2% и достиг 67. Из-за сильных продаж на российском рынке долга индекс цен на российские облигации сегодня просел ещё на 1% — до полуторагодовых минимумов. Как мы видим, нерезиденты бегут из российских активов, и это всё только на ожиданиях новых санкций, которые могут затронуть российские банки и рынок долга. Во второй половине сентября этот законопроект о санкциях скорее всего будет одобрен конгрессом США.

Крайне опасная ситуация назревает сейчас для всех в мире рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах-убежищах. Как только и на фондовом рынке США начнётся коррекция, все остальные площадки пойдут вниз ещё быстрее.