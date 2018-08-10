В четверг, 8 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 110 коп. (+1,68%), до 66,65 руб., курс евро – на 82 коп. (+1,08%), до 76,94 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,5 млрд (-23,72%), а в паре евро/рубль – 632,3 млн евро (-48,60%).

Банк России на 9 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 66,2856 руб., что выше предыдущего закрытия на 269,06 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,8250 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 300,39 коп.

В четверг с открытия Московской биржи рубль продолжил дешеветь к иностранным валютам. Курс доллара повышался до 66,75 руб., курс евро – до 77,33 руб. Его ослабление вызвано ожиданиями введения новых санкций со стороны США и нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Инвесторы на этом фоне распродают ОФЗ и акции. Индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 0,75%, до 136,69 пунктов.

Цена доллара США приближается к первому значимому уровню сопротивления на отметке 67,75 руб. Там уже можно частично фиксировать прибыль от длинных позиций. Думаю, что внесенный в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях не будет полностью принят в таком виде. Тут важно не пересидеть в валюте и своевременно её продать. Важные уровни находятся на отметках 67,75 руб. и 71,50 руб. за доллар США (это если спекуляции продолжатся). Для пары евро/рубль ближайшие целевые уровни — это 78,00 руб. и 80,00 руб. за единицу европейской валюты.