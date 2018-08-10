Американские биржевые площадки в четверг завершили торговую сессию в основном на отрицательной территории, растеряв импульс к росту на приближающемся к финишу сезоне отчетов компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 2853,58 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пункта — до 2,92%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,25%, закрывшись на отметке $72,03. В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71,15, сопротивления расположены на $73 и $74,55. Сегодня рынки будут ждать статистику по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,72%, закрывшись на отметке 2309,58 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2290 пунктов, сопротивление расположено на 2325 пунктов.

Сегодня под давлением могут оказаться акции металлургического сектора на фоне предложения помощника российского президента Андрея Белоусова пополнить бюджет за счет доходов крупнейших горно-металлургических и химических компаний.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 107500 и основная на 105500. Сопротивления расположены на отметках 110000 и 112000 пунктов.

В четверг коктейль из потока санкционного негатива вызвал панические распродажи на фондовом и валютном рынке. Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,65, снизившись на 1,68% по отношению к доллару США.

И хотя шансы на введение ограничений со стороны США против российских банков и долга невелики, в настоящий момент своеобразным рубиконом в паре доллар-рубль выступает отметка 67, при прохождении которой российская валюта может продолжить более стремительное падение.