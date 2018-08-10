По итогам торгов 9 августа индекс МосБиржи вырос на 0,72% до 2309,58 п., а РТС упал на 1,48% до 1097,33 п. Утро на российском рынке было тревожным, так как американская администрация предложила пакет очередных ограничений для РФ. Первая волна предусматривает ограничения на поставку военных технологий и товаров двойного назначения, что само по себе не является критичным. Однако через 90 дней после первой волны может быть принята вторая, которая предусматривает почти полное прерывание торговых отношений, кроме сельскохозяйственной продукции, снижение уровня дипломатических отношений и запрет на полёты «Аэрофлота» в США.

Естественно, что акции «Аэрофлота» провалились на старте дня ниже 99 рублей, а бумаги Сбербанка почти опустились к 182 рублям. По Сбербанку на внутридневном графике началась «медвежья» фаза. Впрочем, к вечеру акции финансовой компании вышли в плюс на 1,4%, что можно считать отменой сценария дальнейшего падения. Бумаги «Аэрофлота» завершили день снижением на 1,92% после комментариев из Белого дома о том, что каких-либо санкций против российской авиакомпании не предполагается. Позитивным для рынка стало то, что инициативы американской администрации существенно слабее, чем предложения сенаторов. Если рассматривать ситуацию в этом ключе, то данное событие может даже иметь позитивные последствия. Сильнее рынка смотрелись бумаги нефтегазового сектора, так как для них не оказалось новых неприятностей в американских документах: «Газпром» (+0,76%), «ЛУКОЙЛ» (+2,2%), «Роснефть» (+0,77%). Нашёлся позитив и для «НОВАТЭК» (+1,02%). Начала работу вторая линия проекта «Ямал-СПГ».

В лидерах дня были бумаги «Газпром нефти» (+4,24%), которая восстановила добычу до уровня октября 2016 года. Слабее всех оказались бумаги «Мосэнерго» (-3,19%), X5 Retail Group (-2,73%), «РусАл» (-2,56%). НМТП (-0,77%) снизила чистую прибыль по РСБУ в I полугодии в 12,7 раза до 1,47 млрд рублей. «ВТБ» (-1,27%) увеличивает прибыль по МСФО в I полугодии на 70,1% до 98,5 млрд рублей. Пока остаётся надежда, что банк может показать прибыль на уровне 200 млрд рублей по итогам года.

Рубль не смог остановить своё ослабление и торговался вечером вблизи минимальных значений дня. Естественно, что любые политические неприятности немедленно приводят к давлению на рубль. Вот и ЦБ отмечает увеличение чистого оттока капитала до $21,5 млрд рублей в январе-июле по сравнению с $8,7 млрд год назад. Как минимум мы уже знаем статистику выхода нерезидентов из ОФЗ в II квартале, когда их доля сократилась с 34,5% до 28,2%. Вероятно, что итоги III квартала будут столь же впечатляющими. Во всяком случае, даже отечественные инвесторы не спешат в долговые бумаги, если учитывать итоги последних аукционов. В ближайшее время ситуация должна немного успокоиться, хотя речи о возвращении в прежнюю зону 61,5-64,5 пока быть не может. Кстати, рубль далеко не в полном одиночестве отступает от доллара. Турецкая лира в четверг также провалилась более чем на 2,5%. К вечеру доллар укреплялся на 1,68% до 66,65, а евро на 1,08% до 76,947.

Начало дня на российском рынке может вновь проходить в негативном ключе. Как минимум рубль продолжит своё движение в сторону 67 за доллар. Для фондового рынка обнаружились риски внутреннего характера. Советник президента РФ А. Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургов и производителей удобрения в объёме около 513 млрд рублей. Естественно, что ассоциация «Русская сталь» немедленно высказала неодобрение данного предложения, подчеркнув наличие непонимания циклов в отрасли. Соответственно, ждём реакции рынка в виде просадки бумаг металлургов.

Из корпоративных событий можно отметить: продажи «АЛРОСА» за июль; «Черкизово» покажет операционные результаты за июль.