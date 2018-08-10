Помощник президента Андрей Белоусов предложил президенту Путину изъять сверхдоходы металлургов, производителей удобрений и компании Сибур в размере 514 млрд руб., чтобы профинансировать майские указы.

Мы считаем, что поиск дополнительных источников финансирования майских указов говорит о том, что (a) власти ищут компромисс по вопросу пенсионной реформы, или (b) нефтяной сектор не сможет предоставить бюджету дополнительные 1,1 трлн руб. в 2019 г., которые заложены в проект бюджета 2019-2021 гг.

С другой стороны, складывается впечатление, что эту инициативу выполнить будет сложно: металлургический сектор испытывает давление от санкций; более того, существует сильная неопределенность в связи с дальнейшими санкциями. Кроме того, поскольку эти сектора не консолидированы, повышение налоговой нагрузки потребует выработки конкретных мер для каждой отдельной компании.

В целом мы считаем, что вчерашняя новость больше указывает на неопределенность вокруг бюджета, чем является угрозой для компаний.