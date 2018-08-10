Согласно предварительным данным Банка России, за январь — июль 2018 года профицит счета текущих операций в России вырос до $60,7 млрд. с $53,2 млрд. в 1П18. Профицит внешней торговли увеличился с $90,6 млрд. в 1П18 до $104 млрд.

Росту положительного сальдо счета текущих операций способствовали увеличение оттока капитала и продолжавшиеся в июле и в течение 7М18 покупки иностранной валюты Минфином (за январь — июль 2018 года ведомство приобрело почти $34 млрд., а в августе оно планирует купить до $6 млрд., если покупки не будут приостановлены в случае сильной волатильности на валютном рынке).

Отток капитала из частного сектора за 7М18 достиг $21,5 млрд. против $17,3 млрд. за 1П18. По всей видимости, в августе отток усилится, т. к. в свете новых санкций инвесторы переоценивают свой интерес к российским активам, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



