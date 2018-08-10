X5 (FIVE LI: O/W; TP $44.2/GDR) во вторник, 14 августа, представит финансовые результаты за 2К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. X5 уже сообщила о чистой розничной выручке за 2К18 – она составила 380,9 млрд руб. (что на 19,4% выше г/г). По нашему прогнозу, выручка за 2К18 оказалась примерно на 0,3% выше на фоне вклада в совокупный показатель прочей выручки. Таким образом, мы ожидаем, что выручка за 2К18 вырастет на 19% г/г до 382,1 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу рынка.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 2К18 составит 27,8 млрд руб. при рентабельности 7,3% (что на 1,8 п.п. ниже г/г). Мы связываем ухудшение рентабельности с региональной экспансией и увеличением числа незрелых магазинов, так как компания открыла на 7% больше магазинов за последние 12 месяцев. Упомянутые выше факторы отчасти компенсируются экономией в части общих, административных и коммерческих расходов.

Мы ожидаем снижения чистой прибыли на 21% г/г до 8,2 млрд руб. (ниже консенсус-прогноза). Более глубокое падение связано с ростом расходов на амортизацию из-за увеличения доли арендованных магазинов, у которых более высокий коэффициент D&A, а также с повышением процентных расходов.

Эффект на акции. Наши прогнозы выручки и рентабельности в целом соответствуют консенсус-прогнозу. Мы полагаем, что инвесторы на buyside более осторожны в сравнении с консенсус-прогнозом в части рентабельности за 2К18. Результаты могут преподнести позитивный сюрприз, так как они могут, в частности, послужить хорошей базой для выполнения годового прогноза по EBITDA на уровне 7%, который считается оптимистичным в данный момент.