Российские суверенные еврооблигации к вечеру смогли отыграть большую часть утренних потерь. Вчера утром котировки российских суверенных евробондов вновь показали рекордное падение, после того как накануне вечером США объявили о введении новых санкций. Судя по всему, первоначальная реакция рынка была чрезмерной, и бумаги сразу же начали восстанавливаться в цене и к вечеру смогли отыграть большую часть потерь. Вдоль всей кривой цены опустились на 0,3–0,5 п.п., а доходности выросли на 3–5 б.п. В аутсайдерах был выпуск RUSSIA’28 (YTM 5%), подешевевший на 1,2 п.п. Доходность RUSSIA’47 чуть превысила 5,60%, а доходность RUSSIA’27 достигла 4,96%, исторического максимума, зафиксированного в июне. Пятилетний CDS-спред расширился на 10 б.п. до 157 б.п. – это максимальное значение за год. Пока неизвестно, какими будут итоговые санкции США против России, поскольку в процессе обсуждения в Конгрессе законопроект может быть существенно смягчен, особенно в части запрета на проведение операций в долларах для госбанков, а также ограничения на покупку нового госдолга. Мы считаем, что российские евробонды останутся вблизи текущих уровней до появления новой информации, касающейся возможного изменения законопроекта санкций, а также введения второй части санкций в рамках закона по контролю химического и биологического оружия.

Евробонды банков второй день подряд были аутсайдерами в корпоративном сегменте. В корпоративных бумагах потери были значительными, заметно сильнее, чем в суверенном секторе. Второй день подряд худшие результаты показывали бумаги банков. Так, выпуск VTB’perp (YTC 10,4%) просел на 3,5 п.п. от номинала, а VEBBNK’25 (YTM 6,9%) – на 3,1 п.п., также хуже рынка смотрелись суборды Сбербанка – минус 2–2,5 п.п. Субординированные выпуски частных банков подешевели на 1,8–3,1 п.п. В нефтегазовом секторе падение было более существенным, чем накануне, потери составили 0,5–1,2 п.п. от номинала, а длинные евробонды Газпрома упали в цене на 1,4–2,3 п.п. Как и днем ранее, в металлургическом секторе существенное снижение цен было зафиксировано по бумагам всех компаний – на 0,6– 1,2 п.п. Наиболее заметно подешевел выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 14%) – на 1,6 п.п. и торгуется уже по 81,6% от номинала. Как и в среду, в лидерах падения был выпуск PHORRU’23 (YTM 5,9%) – минус 1,4 п.п. Бумаги телекоммуникационного и транспортного секторов просели в среднем так же, как и рынок, – на 0,5–1 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 снижается, что, вероятно, связано в основном с повышением спроса на защитные активы, цены на нефть продолжают падать. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы. К тому же евробонды российских металлургических и химических компаний могут оказаться под давлением из- за сообщений СМИ о том, что налоговая нагрузка для этих компаний может быть увеличена.