Ситуация на глобальных финансовых рынках постепенно продолжает ухудшаться, только биржевые индексы США пока уверенно держатся вблизи исторических максимумов, но и это ненадолго. Вышедшая из-под контроля ситуация в Турции начала угрожать финансовой стабильности уже других стран. Сегодня утром курс турецкой лиры рухнул практически на 20%, но спустя несколько часов паника приостановилась и лира отыграла большую часть потерь. С начала текущего года курс турецкой лиры снизился уже почти на 60%, золотовалютные резервы страны опустились до 80 млрд. долларов, а бегство капитала привело к вертикальному росту страховок от дефолта (CDS) до нового исторического максимума. Доходность двухлетних облигаций Турции взлетела почти до 22%, 10-летних – почти до 19%. В моменте курс лиры доходил до 6.46 за 1 американский доллар, но позже стабилизировался в райне 6 лир за доллар.

Уже сегодня утром агентство Bloomberg предупредило инвесторов о высоких рисках для европейских банков из-за ситуации в Турции. С открытия торгов в Европе практически все акции банков рухнули почти на 3-4%, а биржевой индекс Германии просел на 1.7%. Рынок Франции пока падает на 1.2%, в Лондоне падение на 0.6%. Курс европейской валюты к доллару тоже рухнул на 1% — до 1.147. Фьючерсы на основные биржевые индексы США пока торгуются в минусе, с потерями 0.3-0.4%

Российский рынок получил сегодня ещё один удар, на этот раз уже со стороны чиновников РФ. Конечно, удар получил не весь рынок, а отдельные его отрасли. «Список Белоусова», озвученный руководителем экономического блока Администрации Президента, предлагает изъятие около 500 млрд. рублей в виде повышения налоговой нагрузки наиболее успешных металлургических, химических и других компаний. Белоусов объясняет это тем, что у этих компаний налоговая нагрузка по итогам 2017-го года сложилась меньше, чем у нефтяников и газовиков. Практически весь металлургический сектор отреагировал на новость крайне негативно. Пока проект только в стадии проработки, но похоже, в том или ином виде он всё же будет реализован. Поучается, что покупать на российском рынке больше некого. Банки находятся в зоне риска, энергетика падает и продолжит падать по понятным причинам, у ритейлеров нет никаких перспектив, а нефтянка уже вся дорогая, причём именно она пока сдерживает российские биржевые индексы от более глубокого падения.

После обнародования списка Белоусова почти на 4% упали акции Алросы, на 3.5% —ММК, на 3% — НЛМК, Северстали и ГМК. Акции Роснефти сегодня наоборот, растут на 1.2% и обновляют свои исторические максимумы. ВТБ и Сбербанк падают на 1.5%.

На рынке сырья сегодня слабо негативная динамика. Индекс промышленных металлов теряет 0.5%, цены на медь падают на 0.7%. Тройскоя унция золота торгуется в районе 1210$, серебро достигло 15.4, платина торгуется вблизи минимальных уровней за 10 лет, на отметке 830. Баррель нефти марки Brent растёт на 0.6%, тестируя сопротивление уровня 72.5$.

Рубль в паре с долларом с открытия рухнул ещё на 1%, достигнув отметки 67. Из-за сильных продаж на российском рынке долга индекс цен на российские облигации сегодня просел ещё на 1%, до полуторагодовых минимумов. Как мы видим, нерезиденты бегут из российских активов и это всё только на ожиданиях новых санкций, которые могут затронуть российские банки и российский рынок долга. Во второй половине сентября этот законопроект о санкциях скорее всего будет одобрен конгрессом США. Также на российский рубль давит и глобальная ситуация с оттоком капитала из всех развивающихся рынков, поэтому все валюты развивающихся стран падают в тандеме.

Крайне опасная сейчас назревает ситуация для всех в мире рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах убежищах. Как только и на фондовом рынке США начнётся коррекция, сразу все остальные площадки пойдут вниз ещё быстрее. Сегодня, до закрытия дня не стоит ждать никакого позитива.

Техническая картина по рублёвому индексу Московской Биржи пока выглядит негативно. Индекс пока ещё не развернулся, но держит путь к отметке 2200 пунктов. Потери по нему составляют пока 0.5% и индекс торгуется на отметке 2300 пунктов, валютный РТС теряет 1.3% и торгуется на уровне 1080 пунктов.