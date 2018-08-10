В пятницу в центре внимания оказалась турецкая валюта. Её курс упал к доллару до исторического минимума на отметке $6,23. На момент написания обзора турецкая лира стоит $6,07. Валюта стала дешеветь на фоне ухудшения американо-турецких отношений.

В среду на прошлой неделе, 1 августа, Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюльи и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу. Поводом для введения санкций стал отказ выдавать Штатам арестованного в Турции проповедника Эндрю Брансона.

Ралли доллара к турецкой лире перебросилось на другие валюты. Её быстрое удешевление в пятницу негативно отразилось на евро. Хотя причиной обвала единой валюты стала статья в Financial Times, в которой сообщалось, что ЕЦБ выразил обеспокоенность участием европейских банков в активах Турции и сопряженной с этим их повышенной уязвимостью в условиях обвала турецкой лиры и ухудшения ситуации в стране.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал власть продать валютные сбережения, а людей – перевести свои иностранные валюты и золото в лиру.

Курс евро упал к доллару на 100 пунктов, до 1,1432. Пара евро/доллар пробила недельную поддержку на отметке 1,1500. Под ней сработали приказы на продажу евро (стопы, открытие коротких позиций).

Рынок консолидируется шесть часов в ожидании новых драйверов на американской сессии. На часовом периоде единая валюта торгуется на нижней границе МА канала. Технически пара готова скорректироваться до 1,1512, но на дневном и недельном периодах изменилась картина. Чаша весов склонилась ан сторону продавцов. Участникам рынка нужно время, чтобы выработать план на случай эскалации турецкого кризиса.