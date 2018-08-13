Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию на отрицательной территории, продолжая отступать от январских максимумов. Формальным поводом к снижению послужила негативная динамика европейских индексов, потерявших под занавес прошедшей недели в пределах 1,5% на усилившихся проблемах в Турции, чья валюта и долговой рынок периодически подвергаются спекулятивным атакам на фоне политического противостояния республики с ее заокеанским партнером по НАТО.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,71%, закрывшись на отметке 2833,28 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,77%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,87%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,31%, закрывшись на отметке $72,95, проигнорировав данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на десять единиц. Поводом для роста цен на "черное золото" послужили как техническая поддержка по Brent в районе $71, так и прогноз Международного энергетического агентства об увеличении мирового спроса на нефть в следующем году в пределах 110 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71,15, сопротивления расположены на $73,50 и $74,55.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,49% закрывшись на отметке 2275,05 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивление расположено на 2300 пунктов.

В пятницу благодаря предложению помощника российского президента Андрея Белоусова пополнить бюджет за счет доходов крупнейших горно-металлургических и химических компаний подвергся распродажам сегмент акций металлургического сектора. Однако мнение министра финансов Антона Силуанова, озвученное на выходных, о том, что кабинет министров России не намерен заставлять бизнес делиться сверхдоходами, может оказать поддержку пострадавшим от пятничных распродаж акциям металлургов.

В текущей ситуации поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000, при проходе которой инструмент рискует снизиться в диапазон 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107500 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,72 снизившись на 1,6% по отношению к доллару США. В настоящий момент преодоление долларом отметки 67,50 – тревожный сигнал, так как следующие цели снижения российской валюты лежат на отметках 69,25 и 71,60.