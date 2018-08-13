В пятницу, 10 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 107 коп. (+1,61%), до 67,72 руб., курс евро – на 30 коп. (+0,39%), до 77,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (+22,22%), а в паре евро/рубль – 386,9 млн евро (-38,81%).

Банк России на 11 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 66,9675 руб., что выше предыдущего закрытия на 62,19 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,5760 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 24,90 коп.

В пятницу рынок по рублевым парам открылся повышением. Рубль ускорил падение на фоне бегства участников рынка из рисковых активов, а также распродаж ОФЗ. Европейский центральный банк выразил свою обеспокоенность относительно некоторых крупных банков еврозоны, которые подвержены рискам от разрастания турецкого кризиса.

Сначала были введены санкции против министра юстиции и главы МВД Турции. Затем Штаты для Турции в два раза повысили пошлины на алюминий и сталь, до 20% и 50% соответственно.

Штаты портят отношения со странами, которые не выполняют их указания и сближаются с Россией. Турецкая лира подешевела к доллару на 30%. Курс доллара по итогам пятничных торгов вырос до 67,92 руб.

В понедельник турецкая лира подешевела на 9%. Курс доллара к рублю на спот-рынке подскочил до 69 руб. Дополнительное давление на рубль на открытии ещё будет оказывать дешевеющая нефть. Цена на Brent снизилась на 0,41%, до $72,64. Промежуточная цель для доллара США на отметке 67,75 руб. достигнута. Следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,50 руб. Если рубль сохранит нисходящее движение, то пара доллар/рубль к 3 марта 2019 году будет торговаться на уровне 77 рублей. Для пары евро/рубль целевой областью остается уровень 80 руб.