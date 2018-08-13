Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.5%, в диапазоне 2260-2265 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2290 п.
После негативного старта торгов индекс МосБиржи продолжит отыгрывать неблагоприятное состояние внешнего фона. Он может продолжить сползание к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 2250 п.
Во второй половине дня не ожидается публикации значимой иностранной статистики. Поэтому участники локальных торгов продолжат отыгрывать негативные события, состоявшиеся в конце прошлой недели. Привычным внешним ориентиром останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.