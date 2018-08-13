В начале новой недели перед открытием торгов внешний фон оцениваем как умеренно негативный. В пятницу рубль и основные акции российских эмитентов продолжили снижение. Решающий вклад в развитие тенденции внесла турецкая лира, за день потеряв порядка 20% к доллару, что стало следствием увеличения пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции в США до 50% и 20% соответственно. Подобных тарифов мировая торговля не встречала давно. Серьезность намерений Вашингтона продолжает давить на EM, биржи Китая сегодня в минусе на 2% в среднем, что заставляет переместить ожидания по рублю в область 70 за доллар.
Компании металлургического сектора и производители удобрений в пятницу получили неожиданный удар, когда стало известно о предложении советника Президента РФ Белоусова изымать дополнительные доходы компаний, увеличив налоговую нагрузку по примеру «Газпрома» и «Роснефти» до 22-24% от выручки. Решение будет прорабатываться Правительством дополнительно, и пока делать выводы сложно. Первичная реакция сугубо негативная, так как решение будет сдерживать реализацию долгосрочных планов и моментально скажется на финансовых результатах. Сегодня ожидаем совет директоров «Татнефти» с рекомендациями по дивидендам, за 1П 2018 отчитаются «Норникель» и «Мосэнерго».