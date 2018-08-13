В минувшую пятницу Росстат сообщил предварительные данные по росту ВВП за 2К18 – он составил 1,8% г/г (1,3% г/г в 1К18), что соответствует нижней границе прогноза ЦБ РФ (1,8-2,2% г/г). Это предполагает, что в 1П18 ВВП вырос на 1,6% г/г, что соответствует 1П17.

Траектория роста ВВП в этом году, судя по всему, повторяет динамику прошлого года: сильная цифра роста за 2К18 и замедление роста во втором полугодии года. В 2017 г. рост ВВП замедлился с 1,6% г/г в 1П17 до 1,5% г/г в 2П17; тем не менее, в 2018 г., учитывая сильные санкционные риски и ожидаемое повышение НДС, мы считаем, что замедление роста ВВП ускорится.

Хотя наш прогноз годового роста ВВП в 1% г/г явно пессимистичен, мы полагаем, что вполне вероятно, что в обстановке опасения санкций и налоговой неопределенности (недавнее предложение президентской администрации увеличить налоговую нагрузку на металлургические компании дестабилизировало рынок) рост ВВП по итогам всего этого года может оказаться в диапазоне 1,0-1,3% г/г.