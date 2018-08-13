Перспективы цен на нефть Brent остаются неоднозначными: котировки подбираются к уровню $73 за барр. в свете риска санкций против Ирана, однако потенциал роста ограничивается угрозой замедления мировой экономики (особенно Китая) в сочетании со снижением спроса на черное золото вследствие торговых войн и увеличения объема предложения (число буровых установок выросло на 10 до 869, максимального значения с марта 2015 г.).

Появилась и новая угроза: инвесторы опасаются, что кризис в Турции распространится на развивающиеся/европейские рынки. Нервозность по поводу американских санкций и неопределенность относительно реакции России также оказывают давление. На этом фоне участники рынка будут надеяться на позитивные сигналы из Китая (данные по промышленному производству, розничным продажам), еврозоны (ВВП, промпроизводство) и США (промпроизводство, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, опережающие индикаторы). Мы ожидаем роста волатильности.

Металлургия и добыча

Алроса: Продажи в июле – начало сезонного замедления, ожидаемо. Снижение продаж в июле было полностью ожидаемо на фоне сокращения выручки De Beers в конце июля. Мы считаем, что спад продолжится и в августе м/м, в то время как ближайшие катализаторы ожидаются не раньше сентября-октября (отчетность).

Розничная торговля

X5 Retail: Прогноз 2К18 по МСФО – снижение маржи г/г, но рост к/к. Результаты заслуживают особого внимания из-за опасений инвесторов по поводу устойчивости динамики рентабельности ритейлера. Мы считаем, что отчетность станет катализатором для котировок, учитывая довольно заниженные ожидания.

Сельское хозяйство

Русагро: Прогноз 2К18 по МСФО – рентабельность под давлением. Мы ожидаем существенного ухудшения показателей в сахарном и мясном бизнесе из-за снижения цен, что должно негативно повлиять на консолидированную рентабельность в 1П18.

Машиностроение/Транспорт

Globaltruck: Операционные результаты за 2К18 – в целом на уровне ожиданий, нейтрально. Показатели эффективности остаются высокими, хотя размер автопарка оказался немного ниже наших оценок – в целом результаты выглядят нейтрально. В конце месяца будет опубликован отчет за 1П18 по МСФО, главный вопрос – на сколько удалось повысить тарифы, чтобы нивелировать рост цен на бензин.