Взгляды участников рынков остаются повернуты в сторону турецкой лиры: Банку Турции пока не удается стабилизировать динамику валютного курса, несмотря на смягчение условий предоставления одновременно и валюты, и лиры. Меры затрагивают смягчение требований по залогу в рамках инструментов репо, нормативов резервирования капитала, увеличение сроков и лимитов для валютных депозитов. Турецкая лира в начале сегодняшнего дня находится в поисках равновесия около отметки 7.0 против доллара США. Однако неожиданно сильным оказалось распространение пессимизма на «сравнимые» валюты – африканский ранд вернулся в диапазон 14.5-15.5 (+5.1%), рубль отступил к 68.8 (+2.3%) против доллара США.

Для локальных активов риск исходит со стороны валютного рынка: инерционная коррекция доходностей ОФЗ (+8 бп вдоль всей кривой) продолжает толкать процентные ставки по свопам вверх. Процентные свопы сместились на 25-30 бп по итогам пятничной сессии, а кросс-валютные свопы на горизонте 1-3 лет подорожали на 10-15бп. Вполне вероятно, что Банк России уже в пятницу перестал покупать валюту в целях пополнения резервов, и период «молчания» продлится не менее недели.