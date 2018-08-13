Автомобильный перевозчик Globaltruck (GTRK RX – без рекомендации) опубликовал операционную отчетность за 1 п/г. 2018 г. Среднее количество тягачей в эксплуатации в отчетном периоде выросло на 76 единиц, или 6,9% год к году, до 1,17 тыс. Суммарный пробег тягачей за полугодие увеличился на 6,8% до 105,5 млн км – пропорционально росту числа тягачей в эксплуатации. Средний месячный пробег на один тягач и коэффициент груженого пробега остались на уровне аналогичного периода прошлого года – 15,1 тыс. км и 92% соответственно.

Рост топливных расходов оказывает давление на рентабельность. Globaltruck продолжает инвестировать в расширение автомобильного парка, а грузоперевозки компании растут быстрее рынка, который в 1 п/г увеличился на 2%. Средний возраст парка в эксплуатации уменьшился до 2,6 года с 3,4 года на начало 2018 г.

Нейтрально для котировок акций. Компания может стать историей роста, поскольку рынок грузовых автоперевозок остается фрагментированным. По-видимому, в этом году рентабельность Globaltruck будет находиться под давлением в связи с опережающим ростом расходов, в первую очередь – топливных. Сейчас акции перевозчика торгуются примерно на 15% ниже цены размещения, составившей 132 руб./акция (IPO состоялось на Московской бирже в конце прошлого года). Опубликованные результаты, на наш взгляд, нейтральны для котировок акций компании.