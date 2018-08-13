По паре USD/RUB сегодня в первой половине дня возможно продолжение импульса роста к новым максимумам выше 68. Точный уровень остановки этого движения угадать практически невозможно. Дело в том, что если пробьют пятничный экстремум, то ближайшее техническое препятствие будет лишь около 69,7.

При этом сразу же отметим, что львиная доля всей девальвации – это геополитическая премия. В марте этого года, когда нефть стоила $70-71 и не было никаких жестких санкций, доллар торговался на уровне 57-57,5. Сейчас же при том же уровне цен на нефть мы видим курс выше 67. Конечно, частично против рубля сыграл общий рост доллара, однако его эффект не более 15-20% от общей волны девальвации.

Текущие значения по паре USD/RUB заметно выше фундаментальных, но это в моменте никого не интересует. Желающих выйти из рубля на фоне санкционных ожиданий оказалось очень много. К примеру, индекс гособлигаций (RGBI) падает уже восемь торговых сессий подряд, рискуя продолжить снижение и сегодня. Российские ОФЗ под мощнейшим давлением с конца 2014 г.

После апрельского импульса ослабления рубля на санкциях в отношении Русала курс USD/RUB просто сделал шаг наверх и перешел в новый торговый диапазон 61-64. Возврата к предыдущим фундаментально справедливым уровням не происходило даже на фоне продолжения роста цен на нефть. Роста спроса на рубль не отмечалось.

Сейчас может сложиться аналогичная ситуация, когда импульс приведет нас в новый более высокий торговый коридор. В условиях опасений расширения ограничительных мер со стороны США в ближайшие 3-4 мес. на возвратное движение в сторону 61-63 по доллару рассчитывать сложно. Тот капитал, который выходит, не возвращается и тем самым не создает предпосылок для укрепления рубля. Возврат к справедливым значениям должен быть сопряжен со снижением геополитической премии, а в этом плане неопределенность, вероятно, пока сохранится.

Обращаем внимание на то, что слабость национальной валюты привела к возврату индикатора «нефть в рублях» к своим рекордным значениям. От этого выигрывают нефтегазовые компании, которые в сложившихся условиях выступают «защитными» активами на российском рынке акций.

На сырьевые товары вновь оказывает давление фактор укрепления американской валюты в мире. Индекс доллара (USD против 6 ключевых мировых валют) сегодня поднялся до новых максимумов с июля прошлого года. Более того, в ближайшее время не исключаем сохранения этой тенденции. После пробоя наверх отметки 95,5 п. далее речь может идти о росте доллара в сторону уровней около 97,4-97,8 п.

Одним из драйверов роста доллара остается критическая ситуация в Турции, которая грозит ударить по ряду европейских банков.

По данным трансграничной банковской статистики Банка международных расчетов, на текущий момент турецкие заемщики задолжали местным кредиторам, в том числе иностранным дочерним компаниям, около $148 млрд, а долг, номинированный в евро, достиг $110 млрд. При этом в 2006 г. данная сумма составляла всего $36 млрд. Из этого объема на испанские банки приходится $83,3 млрд турецкой задолженности, на французские – $38,4 млрд, а итальянские кредиторы имеют претензии на $17 млрд в местной и иностранной валюте.