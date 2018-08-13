Министр финансов РФ и вице-премьер правительства Антон Силуанов в телевизионном интервью рассказал о том, какой ответ Россия может дать на новые санкции США, которые будут введены с 22 августа. Так, он заявил, что доллар становится рискованным инструментом для международных расчетов, в связи с чем Россия значительно уменьшила свои вложения в американские казначейские облигации. Министр финансов также не исключил, что Россия перейдет на расчеты в иных валютах, чем доллар США, за экспорт нефти.

Антон Силуанов успокоил население относительно того, что инфляция не вырастет, как он сообщил, по оценкам Минфина, новые санкции и их последствия могут добавить к темпам годовой инфляции не более 0,5 процентного пункта. Министр сделал еще ряд успокаивающих заявлений, например, о том, что правительство России не планирует изгонять из страны американские корпорации, в частности, «Макдональдс», а также принудительно изымать сверхдоходы крупных российских негосударственных корпораций в бюджет.

Уверенность министра в том, что санкции не нанесут существенного ущерба российской экономике, а также информация, что у властей есть список мер, которые могут быть приняты в ответ на санкции, вызывают оптимизм. Однако это не повод заранее объявлять нашу победу над США, которые в очередной раз хотели навредить России, а навредили, вроде бы, самим себе. На самом деле, это интервью в числе многих других интервью официальных лиц из правительства показывает, что мы на каждый новый пакет американских санкций всего лишь отвечаем, когда «грянул гром», и финансовые рынки, в том числе, рубль, уже упали. А американцы, тем временем, в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас. Они принимают меры против нас в соответствии с интересами, как сообщает их пропаганда, своей национальной безопасности. А мы, получается, заранее себя обезопасить от их «мер безопасности» не можем. Или не хотим. То есть очень важно, чтобы наши власти принимали заранее такие превентивные меры, которые сделают экономические санкции США не имеющими смысла.

Можно позитивно оценить продажу пакета гособлигаций США, но почему мы сделали это так поздно, поспешно, и, видимо, по не самой выгодной цене? Почему мы не могли сделать это раньше? Или раньше принять более действенные меры по переводу расчетов за экспортные поставки в иные валюты, кроме доллара? Ведь «Газпром нефть» уже поставляет нефть за рубли, в том числе, в страны дальнего зарубежья.

В настоящее время властям можно было бы задуматься о том, чтобы как минимум ввести мораторий для всех инвесторов из США на выплату дивидендов по акциям госкомпаний и частных компаний, находящихся под санкциями, а также на выплату процентов по государственным облигациям. Далее, возможно, следует отказаться от погашения американским инвесторам гособлигаций и облигаций государственных компаний и частных компаний, находящихся под санкциями, а также, возможно, ввести полный запрет для инвесторов из США работать на любых российских финансовых рынках с любыми финансовыми активами. Это могло бы сделать планируемые санкции против российского госдолга бессмысленными. Скорее всего, даже объявление о таких превентивных мерах заставило бы власти США очень хорошо подумать, прежде чем вводить новые антироссийские санкции.